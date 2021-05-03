Путин подписал закон, запрещающий чиновникам иметь двойные подбородки

Президент России Владимир Путин подписал принятый Госдумой законопроект «О положительном внешнем виде российского чиновника».

В тексте документа содержатся требования, регламентирующие набор внешних качеств, которыми должен в обязательном порядке обладать госслужащий.

Согласно закону, каждый чиновник, занимающийся публичной деятельностью, должен быть бодр, подтянут и выспавшимся, причёсан, без перхоти на голове, иметь приятный запах и белоснежные зубы. Одеваться в деловом стиле. Также в законе чётко прописана необходимость следить за весом и не допускать превышения медицинских параметров. У государственного служащего не должно быть живота и двойного подбородка. Его лицо должно иметь исключительно овальную форму.

По мнению главы государства, чёткое исполнение требований закона положительно скажется на работе государственных органов власти и повысит доверие к её представителям у граждан.

Привести себя в соответствие с законом все чиновники должны до 1 сентября 2021 года. Кто не сможет этого сделать будет уволен с госслужбы. Далее набор будет проводиться исключительно по новым критериям.

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