Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара

Слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает, сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По мнению Пушилина, это слова Зеленского – пиар. «С учетом того, что минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы», – отметил он, передает РИА «Новости».

«Это те инсинуации ради пиара – и которые уменьшают ценность заявления как президента господина Зеленского, – масса вот этих заявлений, вы же видели. То Израиль в качестве посредника, то в Ватикане переговоры, то в Турции, то в Израиле, он с кем-то хоть проговорил? Прежде чем делать такие заявления, ведется огромнейшая подготовительная работа. Послушайте, больше делать нужно со стороны Зеленского, нежели говорить. Не делается ничего, но есть масса заявлений, которые никак не соотносятся с реальностью», – сказал Пушилин.

По словам Пушилина, «ничего нового в этом нет, это еще придумки Петра Порошенко и его команды». «Он (Зеленский), как и Петр Порошенко, бредет идеей поменять пункты в нужном ключе непосредственно для Украины. …. Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом … или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены», – сказал он.

При этом, по мнению Пушилина, Зеленский в отличие от Порошенко заявляет о необходимости изменения минских соглашений «достаточно наивно». «Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается. Постоянно он заявляет, что он привержен, а по факту, когда он заявляет просто, что их нужно видоизменить, то что это такое – это, конечно же, отказ», – сказал Пушилин.

Также глава самопровозглашенной Донецкой народной республики не верит, что из-за Украины начнется третья мировая война. «Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться. Как – посмотрим. У меня очень серьезные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения», – сказал Пушилин.

По его словам, «Украина – это разменная монета, ее будут использовать, пока она используется, пока есть ресурс». «После государственного переворота это ровно так выглядит. Поэтому сейчас украинская армия стала ли другой? Конечно, стала другой. Огромные средства выделялись и Соединенными Штатами Америки, и из Чехии оружие, как показывает практика, поставлялось тоже, из Европы, хотя было наложено эмбарго. Это было все. Инструктора открыто работают, обучают, инструктора НАТО, инструктора других стран, все понимаю. И они непосредственно модернизацию прошли и по техническому оснащению, вопросов нет», – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

Также Зеленский заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.