 

В Таджикистане рассказали о ситуации на границе с Киргизией

03.05.2021, 8:46, Новости дня
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Обстановка на таджикско-киргизской границе спокойная, вся техника отведена в места дислокации, информирует Государственный комитет по национальной безопасности Таджикистана.

Об этом информирует РИА «Новости».

Тем временем число жителей Киргизии, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 183, еще 35 человек погибли. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова, передает ТАСС.

По данным замминистра, в республике продолжается сбор помощи для соотечественников, пострадавших во время столкновений. «Мы благодарны неравнодушным гражданам и волонтерам, которые помогли собрать и довезти гуманитарную помощь в пострадавшие районы», – отметила Солтонбекова. Она заверила, что постепенно эвакуированные из зоны конфликта киргизские жители возвращаются домой.

Утром в понедельник Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы. Накануне Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе. 



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