 

Названы суммы заработков российских и зарубежных звезд в Instagram

03.05.2021, 8:44, Разное
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Стали известны суммы заработков российских и зарубежных звезд в социальной сети Instagram. Их подсчитали специалисты одной из аналитичнких компаний.
Один пост Ксении Собчак в Instagram стоит 500 тысяч – 1 миллион рублей. В год на рекламе ведущая зарабатывает порядка 113 миллионов рублей. Ценник зависит от товара, услуги, компании-заказчика и количества постом. Если приобретать рекламу оптом, то получается дешевле.
Стоимость одной публикации певицы Полины Гагариной стартует от 500 тысяч рублей. Артистка, у которой более 8 миллиона подписчиков, рекламирует ювелирные украшения, детские игрушки. Постов на эту тему в ленте профиля знаменитости не очень много.

Ида Галич имеет 6,7 миллиона подписчиков. Цены на рекламу в ее профиле стартуют от 800 тысяч рублей. Блогер принципиально не публикует посты о розыгрышах призов от спонсоров. Стоимость рекламы в Instagram Ксении Бородиной составляет 300-400 тысяч рублей за пост. Именно она стала первой знаменитостью, которая стала зарабатывать на подобных вещах. Изначально ведущая рекламировала различные вещи по бартеру, но позже выставила ценник. Анастасия Ивлеева зарабатывает в соцсети от 46 миллионов рублей в год. Знаменитость с аудиторией в 18,7 миллиона человек за один пост просит от миллиона рублей.

Заработки зарубежных знаменитостей в Instagram значительно отличаются. Актер Дуэйн Джонсон за пост получает от 1 миллиона долларов. Блогер Кайли Дженнер за публикацию просит 986 тысяч долларов. Футболист Криштиану Роналду в год на рекламе зарабатывает 889 тысяч долларов за публикацию, имея 277 миллионов фолловеров. Он принимает предложения от автомобильных компаний, производителей элитных часов, в ленте можно видеть рекламные посты спортивных товаров.

Источник: teleprogramma.pro



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