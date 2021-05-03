Яна Рудковская впервые показала на фото лицо сына от суррогатной матери

Продюсер Яна Рудковская впервые показала лицо маленького сына Арсения. Мальчика для нее и ее супруга Евгения Плющенко выносила суррогатная мать.

Яна Рудковская снова стала мамой в конце сентября прошлого года. Звездная пара не стала скрывать, что сына для них выносила суррогатная мать. Продюсер не раз в личном микроблоге публиковала снимки с ребенком. По случаю Пасхи знаменитость решила показать лицо малыша. Поклонникам удалось рассмотреть, на кого похож светловолосый мальчик. По их мнению, он является маленькой копией Яны Рудковской.

Продюсер пожелала подписчикам здоровья и любви. В ответ она получила множество комплиментов, за короткое время публикация набрала огромное количество лайков.

В рамках шоу «Яна.Супер» Яна Рудковская откровенно рассказывала о неудачных попытках ЭКО. Несколько раз знаменитость проходила гормональную терапию, но ожидаемый результат не наступал. Продюсер перенесла операцию, после которой стало понятно, что она больше не родит самостоятельно. Вместе с мужем Евгением Плющенко ей удалось преодолеть все предубеждения, поэтому пара обратилась к суррогатной матери.