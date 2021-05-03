 

В Украине за сутки подтвердили наименьшее с февраля число новых случаев COVID-19

03.05.2021, 8:40, Новости дня
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“2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 мая 2021 года. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализирован 1591 человек, летальных случаев – 154, выздоровело 5550 человек”, – написал он.

Последний раз меньше инфицирований подтверждали 14 февраля – 2332.

1 мая в стране подтвердили 5094 новых случая COVID-19 и смерть 160 пациентов с коронавирусом.

По данным Степанова, на Пасху в стране провели 16 023 тестирования на коронавирус, из них 9298 – методом ПЦР.

Больше всего инфицированных обнаружили за 24 часа в Днепропетровской (360) и Черкасской (233) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 085 938 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 44 750 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 681 815 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/919932738549722

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
30 апреля 2021 года Степанов озвучил прогноз, согласно которому в июне в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Ситуацию глава Минздрава связал с майскими праздниками.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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