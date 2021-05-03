В Чехии планируют с 1 июня открыть вакцинацию от COVID-19 для всего населения

Он рассказал, что 5 мая в стране начнут вакцинировать граждан возрастной категории от 50 до 54 лет. По данным правительства, в этой группе населения около 690 тыс. человек.

“Если запасов вакцины хватит, мы сможем еженедельно снижать возрастную планку на пять лет. Надеюсь, что не позднее 1 июня мы откроем возрастную категорию для всех”, – сказал он.

https://www.facebook.com/AndrejBabis/videos/468542074457122/

Сейчас, как отмечает CNN Prima News, в стране получают прививки граждане старше 55 лет. Обе дозы препарата получили более 1 млн человек, более 2 млн – получили как минимум одну прививку.

Население Чехии по состоянию на конец 2020 года составляет 10,7 млн человек.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—