 

В Чехии планируют с 1 июня открыть вакцинацию от COVID-19 для всего населения

03.05.2021, 8:40, Новости дня
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Он рассказал, что 5 мая в стране начнут вакцинировать граждан возрастной категории от 50 до 54 лет. По данным правительства, в этой группе населения около 690 тыс. человек. 

“Если запасов вакцины хватит, мы сможем еженедельно снижать возрастную планку на пять лет. Надеюсь, что не позднее 1 июня мы откроем возрастную категорию для всех”, – сказал он. 

https://www.facebook.com/AndrejBabis/videos/468542074457122/

Сейчас, как отмечает CNN Prima News, в стране получают прививки граждане старше 55 лет. Обе дозы препарата получили более 1 млн человек, более 2 млн – получили как минимум одну прививку. 

Население Чехии по состоянию на конец 2020 года составляет 10,7 млн человек. 

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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