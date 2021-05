Более 80 талибов были убиты за сутки в ходе столкновений в Афганистане – минобороны

Бои шли в разных провинциях в рамках ответной операции правительственных сил, говорится в сообщении.

81 Taliban were killed and 52 others were wounded in Kunar, Ghazni, Badghis, Balkh, Kandahar, Helmand, Faryab and Takhar provinces in reciprocal operation of ANDSF during 24 past hours. In addition, 19 IEDs were which were placed by TB on public roads were destroyed and defused.

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) May 2, 2021

О жертвах со стороны Афганские национальные силы безопасности не сообщается. В одной из провинций правительственные силы нанесли авиаудар по талибам.

15 #Taliban were killed in Arzo-e-Kalan area of #Ghanzi provincial center as a result of #airstrikes yesterday. In addition, 10 Taliban were wounded and a large amount of their weapons were destroyed.

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) May 2, 2021

Столкновения происходили в том числе в провинции Кандагар. Как пишет AFP – это бывший “бастион” талибов, по которому США 1 мая нанесли “точный удар”, начав окончательный вывод войск.

В Талибане никак не комментировали вчерашние бои, как отмечает AFP, обе стороны обычно преувеличивают потери, понесенные противником.

Контекст:Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

Президент США Джо Байден 14 апреля сообщил о выводе войск из Афганистана. По его словам, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”. По данным Reuters, американские войска планируют вывести до 11 сентября.

25 апреля военные США начали покидать базы в Афганистане.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

По информации Пентагона, в январе 2021 года в Афганистане находилось 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—