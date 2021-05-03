Жуткая история Эми Стаматис, которую демоны заставили выброситься из окна

В 2006 году обычная жительница небольшого городка в штате Арканзас начала вести себя странно, впадая в транс и слыша в голове чужой голос, который говорил ей непристойности и приказывал совершить самоубийство.

Эми Стаматис – жительница городка Литл-Рок, штат Арканзас, вела совершенно нормальную и довольную жизнь, и в ней, на первый взгляд, не было ничего странного.

У Эми был любящий муж, счастливая семейная жизнь, красивый дом, и ей нравилась ее работа медсестрой. Не было причин подозревать, что у нее существовали какие-то серьезные проблемы, и для тех, кто ее знал, она казалась совершенно нормальной с точки зрения психики.

Именно по этой причине соседи, друзья и семья Эми были шокированы, когда в ноябре 2006 года Эми поднялась на второй этаж своего дома, села на подоконник, находясь в непонятном трансе, и прыгнула вниз.

Падение повредило ее позвоночник в нескольких местах, оставив ее навсегда парализованной ниже пояса. При этом характер травм свидетельствовал о том, что она даже не пыталась смягчить падение, словно она могла контролировать все свои инстинкты.

Пока врачи изо всех сил пытались сделать все, что могли, чтобы вылечить Эми, соседи шептались о том, почему она вообще захотела выпрыгнуть из окна и покончить жизнь самоубийством.

Тем не менее, Эми удивила всех, когда она стала настаивать на том, что это не была попытка самоубийства, и что она была вынуждена сделать это, потому что была захвачена темными демоническими силами.

По словам Эми, это началось еще за несколько месяцев до инцидента. Однажды, когда она просто занималась своими обычными домашними делами, в ее мысли вторгся чужой голос. Он был громким и чистым, на самом деле поразительным по своей четкости, как будто кто-то стоял прямо рядом с ней и нашептывал ей на ухо ужасные вещи.

Голос приходил и уходил, говоря непристойные вещи и временами призывая женщину покончить с собой, а также закладывая ей в голову различные "темные мысли". Вдобавок она иногда впадала в своего рода оцепенение (транс), в котором ее мысли превращались в полный беспорядок, погружая ее в состояние, похожее на сон наяву.

Это странное явление впервые произошло когда она была на работе. Она только что закончила лечить пациента в Баптистском медицинском центре в Литл-Роке, когда ее разум внезапно затуманился из-за непонятного вмешательства, возникшего из ниоткуда, чтобы полностью овладеть ею.

Затем она беспорядочно бродила по больнице с отрешенным видом, а когда очнулась, не могла сказать, зачем она ходила и куда. Когда она снова впала в подобное состояние и, находясь в нем, вышла за пределы больницы, ее начальство решило отправить ее домой, решив, что у нее переутомление.

Частота этих мысленных "туманов" постепенно увеличивалась, и когда они спускались на нее, она забывала, что делала, а также обнаруживала, что не может идти прямо и выполнять даже самые простые дела. Иногда даже забывала свое имя, как будто ее разум был временно стерт.

Эти приступы замешательства и голос в ее голове заставили ее подозревать, что она сходит с ума или у нее какой-то психический срыв. Она призналась мужу в этом, но больше никому не рассказала, боясь, что люди сочтут ее сумасшедшей.

Далее Эми в сопровождении мужа посетила несколько психиатрических больниц, но никто не мог понять, что с ней не так, а когда врачи отправили ее домой, заявив, что проблем нет, ее психическое состояние ухудшалось. Ее поведение стало беспорядочным и странным, она иногда высказывала неуместные вещи или внезапно впадала в ярость, крича на друзей, семью и коллег. Во время одного семейного собрания она сняла одежду и носилась, бормоча что-то невнятное.

После этого инцидента она была доставлена ​​в клинику Мэйо в Миннесоте для получения второго заключения о ее психическом здоровье. Там ее поместили в палату на 8 этаже, где она вскоре снова впала в "транс" и стала угрожать выпрыгнуть из окна. Когда она вышла из этого состояния, она ничего не помнила о том, что делала и говорила. Вскоре после этого она вернулась домой и чуть позже выпрыгнула из окна своего дома, находясь в похожем трансе.

В свете этой новой информации врачи диагностировали у нее редкое состояние под названием порфирия, при котором химический дисбаланс вызывает приступы умственного замешательства и судороги, а также дисфункцию нервной системы, но не все были уверены в этом диагнозе.

Пока Эми после суицида выздоравливала в больнице, к ней приходила женщина-мистик по имени Синди Лоусон, самопровозглашенная целительница, которая утверждала, что знает, что на самом деле происходит, и что это были демоны. По словам Лоусон, Эми подверглась нападению демонических сил, которые пытались завладеть ею, и, когда она рассказала об этом Эми, та якобы зарычала на нее чужим мужским голосом: "Почему ты здесь?!"

"Господь поговорил со мной и сказал мне пойти в больницу, чтобы изгнать из нее демонов. Я чувствовала, как что-то шевелится в ней. Я видела этих демонов. Если бы большинство людей знали, что это одержимость демонами, они бы обратились за помощью. Но так сложно убедить людей в том, что происходит", – рассказывала позже Синди Лоусон.

Лоусон, выполнившая за свою жизнь 10 экзорцизмов, сразу же провела импровизированный обряд экзорцизма над Эми. Она помазала Эми маслом лоб и прочитала молитву, а потом повелела демоническим силам покинуть ее.

После этого психическое состояние Эми вернулось в норму, голоса ушли из ее головы, как и состояние "транса", но, к сожалению, она больше никогда не обрела способность ходить.

Как все это могло на нее так внезапно повлиять, только чтобы все исчезло так же внезапно, как и возникло после экзорцизма? Почему совершенно счастливая женщина, у которой не было проблем с психическим здоровьем, внезапно стала вести себя так странно и затем выбросилась из окна? Было ли это мимолетным психическим срывом или в этом действительно есть что-то еще?

Хотя официально считается, что в состоянии Эми повинна какая-то психическая болезнь, сама Эми верит, что это не так:

"В медицинском мире им нужно дать этому имя. Они не понимают, потому что никогда не имели дела с этими типами демонов. Так как же они собираются бороться с чем-то, с чем вы не умеете бороться, с чем не понимаете? Как медсестра, я бы не поверила этому, если бы это не случилось со мной. Я бы сказала: "Сегодня этого не произойдет", что было бы ложью. Я прожила это", – рассказывала Эми.

Что происходило с этой женщиной до сих пор является очень запутанным делом. Зачем ей нужно было бросаться со второго этажа (то есть с минимальным шансом на смерть), чтобы получить ранения и оказаться парализованной? В чем был смысл ее состояния транса, в котором она ходила туда-сюда и не помнила об этом позже? Был ли это просто бред обеспокоенного разума или, возможно, это признак присутствия зловещих паранормальных сил?

В последующие годы Эми Стаматис продолжала настаивать на том, что ее одолели демоны, и что все случившееся с ней не было психическим помешательством. Это странная тайна, которую мы, возможно, никогда не сможем по-настоящему понять, и мы можем только предполагать, что там было на самом деле.