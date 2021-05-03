 

Таинственный 30-метровый скелет найден на дне Средиземного моря: Останки мифического морского Змея?

03.05.2021, 8:26, Разное
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В конце апреля 2021 года в сеть было выложено видео с необычным скелетом, найденным еще в 2017 году на дне Средиземного моря. Сообщается, что длина скелета около 30 метров, но он явно не принадлежит киту.

На днях в сеть было выложено видео, снятое дистанционно управляемым подводным аппаратом где-то в Средиземном море. 

Видео было выложено Дэборой Хэтсвелл – криптозологом и исследовательницей паранормальных явлений. По ее словам, видеоролик передал ей неназванный человек, который работает в газовой и нефтяной промышленности.

В частности, его работа это снимать участки морского дна с помощью дистанционно управляемых аппаратов и этот необычный скелет был обнаружен им во время очередного этапа изучения дна.

Видео было снято в 2017 году в Средиземном море в неизвестном месте. На кадрах ролика можно увидеть скелет с очень длинным позвоночником, словно это какое-то змееобразное существо.

По словам Дэборы, в том, что скелет действительно необычный, сомневаться не приходится. Автор видео профессионал в своем деле и отлично умеет распознавать кости привычных морских обитателей Средиземного моря, в том числе время от времени заплывающих сюда китов.

Сообщается, что скелет на видео довольно крупных размеров и не подходит ни одному местному существу. Разница с позвоночником кита очевидна – у китов обычно три ответвления на позвоночнике, а у этого существа похоже лишь два. 

Также у скелета отсутствует череп, что для останков кита тоже странно, череп у них очень крупный и тяжелый. 

"Кости могли быть очень древними, потому что я видел много глиняных амфор, торчащих из грязи, и они находились там потенциально тысячи лет. Скелет был около 30 метров в длину и очень большой, он больше походил на принадлежность к чему-то змеевидному", – сообщал автор видео.

В комментариях пользователи сети называют эту находку фантастической и делают предположения, что это останки легендарного Морского Дракона. 

К сожалению, нет никакой информации о том, брал ли автор видео образец костей на анализ и есть ли у него возможность сделать это в будущем.



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