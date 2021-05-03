 

В Госдуме призвали штрафовать россиян, покупающих сахар и подсолнечное масло по завышенным ценам

03.05.2021, 9:16, Разное
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Депутат Государственной думы Константин Тарасов выступил с инициативой привлекать к административной ответственности граждан, которые приобретают продукты питания по ценам выше утверждённых правительством.

В Государственной думе хотят штрафовать россиян, покупающих сахар и подсолнечное масло по завышенным ценам– Основы экономической теории гласят, что справедливая цена формируется в той точке, в которой кривые спроса и предложения пересекаются. Полгода назад правительство ввело ограничения на максимальную стоимость ряда товаров, в том числе сахара и подсолнечного масла. Но недобросовестные продавцы продолжили их реализацию по завышенным ценам. И я глубоко убеждён, что если бы граждане не покупали эти продукты по таким ценам, то их бы и не продавали. А так, спекулянты рассуждают – «всё равно купят, какая бы цена не была установлена». Их мы, конечно, накажем, но представляется разумным привлечь к ответственности и граждан, которые способствуют этому правонарушению. Пускай это будет небольшой штраф, тысяч тридцать рублей, но только так мы сможем построить цивилизованный рынок, – заявил Тарасов.

Законопроект об ответственности для граждан, приобретающих продукты питания по завышенным ценам, будет внесён на рассмотрение нижней палаты парламента после майских праздников. Депутаты планируют принять его сразу в трёх чтениях и оперативно передать на подпись президенту.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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