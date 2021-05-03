Глава ДНР обвинил ОБСЕ в отходе от мандата и поддержке Украины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе стала чаще отходить от своего мандата и вставать на сторону Украины, сообщил глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Раньше, два-три года назад, беспристрастности и объективности было больше. Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они в первую очередь поддерживают Украину, нежели нас. Видели, понимали, но это не было таким явным, то есть они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае – Украины», – сказал Пушилин в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что отчеты ОБСЕ стали менее информативными. Ранее, по словам Пушилина, «можно было понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня».

«Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться. Даже абсолютно очевидные нарушения можно трактовать по-разному», – сказал Пушилин, добавив, что на таких отчетах «нельзя выстраивать ситуацию, ведущую к урегулированию».

Накануне военнослужащие ДНР перехватили ударный беспилотник украинских силовиков на западной окраине города Ясиноватая. В Народной милиции предположили, что ударный беспилотник направлялся оператором к ясиноватскому храму Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, где местные жители после пасхальной службы освящали традиционную пасхальную еду. Ранее президент Украины Зеленский выразил надежду на новое перемирие, приуроченное к Пасхе. Пушилин назвал пасхальное перемирие в Донбассе пиар-идеей Киева.