Блинкен: США иногда забывают, зачем ввели войска в Афганистан

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявил, что порой Вашингтон забывает, какова была изначальная причина для ввода контингента в Афганистан.

«Мы задействованы в Афганистане уже 20 лет и иногда забываем, почему направились туда изначально – для того, чтобы принять меры против тех, кто напал на нас 11 сентября. И мы сделали это», – отметил Блинкен, передает РИА «Новости».

Комментируя возможность прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» после вывода войск стран НАТО, госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий. «Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом», – отметил он.

Блинкен также напомнил, что США не полностью уходят из страны. «Наше посольство остается, остается помощь, которую мы оказываем Афганистану: экономическая поддержка, поддержка развития, гуманитарная. И не только от нас, но и от наших партнеров и союзников», – сообщил он.

Ранее Североатлантический альянс приступил к организованному выводу войск из Афганистана.

Президент США Джо Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. При этом в сенате стремительный вывод войск США из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.