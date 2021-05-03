Ученые рассчитали, сколько шагов вдень нужно сделать для снижения риска смерти

Исследователи рассказали, сколько людям необходимо шагов в день, чтобы предотвратить риски смертности. Исследование опубликовали в издании Американской медицинской ассоциации.

Исследователи отмечают, что большее число шагов связывают с низкими рисками смертности от всех причин. Также они напомнили, что важна не скорость ходьбы, а число шагов. Для изучения темы эксперты проводили подборку жителей США возрастом 40 лет и старше. В опыте участвовало 4800 добровольцев, которые использовали шагомеры с 2003 по 2006 год. Далее добровольцев отслеживали на предмет смерти до 2015 года благодаря Национальному индексу смертности.

После коррекции демографического и поведенческого фактора риска, индекса массы тела и здоровья добровольцев, исследователи рассчитывали взаимосвязь между рисками смерти, числом шагов и скоростью ходьбы. Специалисты выяснили, что 8000 шагов в день связывают с пониженным риском смерти от всех причин на 51% в сравнении с 4000 шагами, которые считали минимальными показателями. 12 000 шагов уменьшали такие риски на 65%. Но эксперты не обнаружили никакой взаимосвязи между интенсивной ходьбой и понижением рисков смерти. Но работа была наблюдательной и не может говорить о причинно-следственной связи, но его результат подтверждает важность активного образа жизни.

Источник: profile.ru