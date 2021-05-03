 

Ученые: Имитация столкновения с астероидом закончилась катастрофой

03.05.2021, 7:50, Разное
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Международные учения по моделированию столкновения астероида с Землей завершились, до фиктивного столкновения остается всего шесть дней. Ученые рассказали, что имитация этого события закончилась катастрофой, поэтому в реальной жизни не стоит надеяться на минимальные разрушения от падения небесного тела.
Новый эксперимент специалистов Центра исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA заключается в предотвращении падения крупного астероида на Землю. Несколько лет назад организаторы подобного мероприятия случайно “разрушили” весь Нью-Йорк, а сейчас регион протяженностью 185 миль между Прагой и Мюнхеном может постичь та же участь. Моделирование необходимо для подготовки ученых, специалистов по планированию и ключевых лиц, которые принимают важные решения, к реальному событию. Учения стартовали неделю назад и проходят в рамках седьмой конференции IAA по планетарной обороне, которую принимает Управление ООН по вопросам космического пространства с помощью ЕКА.

По мнению исследователей, если кинетический ударник, к примеру DART, врежется в астероид, то он сможет повлиять на время прибытия космического тела, чтобы оно не прибыло на “перекресток” в одно время с Землей. Отличительная особенность этого моделирования – неожиданное появление астероида. Получивший название “2021 PDC”, объект обнаружили за полгода до предположительного сближения с Голубой планетой. Вероятность столкновения оценивали как 1 из 2500, но в первый день эксперимента она увеличилась до 1 из 100. Согласно новым наблюдениям, в зоне удара может оказаться большая часть Скандинавии, Великобритания и Северная Африка.

Первоначальные оценки специалистов показали, что астероид был размером от 35 метров до 700 метров в длину. Более точная оценка – размер комического тела на уровне 140 метров, что существенно уменьшает объемы разрушений при наихудшем сценарии.

Место предположительного удара находилось рядом с границами Германии, Австрии и Чехии. Это сельский район, и оценок численности пострадавшего населения исследователи не проводили. Худший сценарий: астероид может нанести ущерб площади, простирающейся на 150 километров. На внешней границе опасной области оказалась Прага с населением 1,27 млн человек, Мюнхен расположен в безопасной зоне. В настоящий момент Земле не угрожает падение масштабного космического объекта, однако к возникновению подобной ситуации необходимо серьезно и тщательно готовиться, заключили представители NASA.

Источник: gizmodo.com



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