 

Врач Никифоров назвал риски злоупотребления алкоголем на майских праздниках

03.05.2021, 7:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Игорь Никифоров пояснил о рисках злоупотребления алкоголем на майских праздниках. По словам специалиста, люди могут чрезмерно распивать спиртное, если им не будет чем заняться.
Употребление большого количества спиртных напитков за короткий период времени чревато появлением проблем со здоровьем. Не исключено, что станет развиваться острый алкогольный гепатит – воспалительный процесс в печени. Орган просто не справляется с таким количеством выпитого алкоголя. Иногда у человека повышается температура, в особо тяжелых случаях не исключен летальный исход.

Чтобы на празднике не произошел запой, необходимо воздерживаться от длительных застолий. Важно знать свою норму употребления алкоголя. Человек, не страдающий алкоголизмом, способен определить, когда ему нужно остановиться. Все праздничные дни нельзя проводить за столом. Необходимо выходить на пробежки, заниматься спортом, гулять по парку, посещать различные мероприятия. Если человек в определенный день переборщил со спиртным, ему нужна детоксикация.

Источник: radiosputnik.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Синоптики предрекли России аномальный ноябрь

03.09 / Никогда не догонят

16.07 / Очередная Империя потянулась на выход

24.03 / Мнение: Интеллигент в турецком мундире. Про одну из «жертв Сандармоха»

07.10 / Россия отреагировала на беспорядки в Киргизии: Призываем проявить мудрость

19.01 / Мнение: Как чехи сами себя предали

19.10 / В Балтийском море ученые обнаружили древний «космический корабль»

19.03 / Короткие перерывы названы полезными для снятия усталости и вовлечения персонала в работу

30.12 / Белорусский эксперт назвал четыре судьбоносные ошибки Лукашенко: Каждая расширяла пропасть

05.01 / 2020 год для хозяйки ресторана китайской кухни в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика