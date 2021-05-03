Врач Никифоров назвал риски злоупотребления алкоголем на майских праздниках

Врач Игорь Никифоров пояснил о рисках злоупотребления алкоголем на майских праздниках. По словам специалиста, люди могут чрезмерно распивать спиртное, если им не будет чем заняться.

Употребление большого количества спиртных напитков за короткий период времени чревато появлением проблем со здоровьем. Не исключено, что станет развиваться острый алкогольный гепатит – воспалительный процесс в печени. Орган просто не справляется с таким количеством выпитого алкоголя. Иногда у человека повышается температура, в особо тяжелых случаях не исключен летальный исход.

Чтобы на празднике не произошел запой, необходимо воздерживаться от длительных застолий. Важно знать свою норму употребления алкоголя. Человек, не страдающий алкоголизмом, способен определить, когда ему нужно остановиться. Все праздничные дни нельзя проводить за столом. Необходимо выходить на пробежки, заниматься спортом, гулять по парку, посещать различные мероприятия. Если человек в определенный день переборщил со спиртным, ему нужна детоксикация.

Источник: radiosputnik.ria.ru