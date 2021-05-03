США предъявили РФ претензии из-за СМИ-иноагента «Радио Свобода»

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратил внимание на ситуацию вокруг работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС, признана в РФ СМИ-иноагентом).

«В РФ власти продолжают ограничивать независимое освещение событий, в том числе [это касается] «Радио Свобода», – приводит ТАСС выдержку из заявления Блинкена по случаю Всемирного дня свободы печати.

«Комитет защиты журналистов (КЗЖ, базирующаяся в Нью-Йорке общественная организация) сообщил, что в 2020 году число журналистов, убитых [в мире] за их материалы, увеличилось более чем в два раза, причем наибольшее количество убийств совершено в Мексике и Афганистане. Согласно данным КЗЖ, число журналистов, отправленных в тюрьму, <…> в 2020 году достигло самого высокого уровня с тех пор, как организация начала отслеживать эту статистику. Больше всего журналистов попало в прошлом году в тюрьму в КНР, Турции, Египте», – отметил Блинкен.

«Информация и знания – это мощные инструменты, а свободная и независимая пресса – основной институт, дающий общественности информацию, необходимую ей для отстаивания своих интересов, принятия взвешенных решений и обеспечения подотчетности правительственных чиновников. США выступают за свободу прессы онлайн и офлайн, а также за безопасность журналистов и работников СМИ во всем мире», – добавил госсекретарь.

По его мнению, пандемия коронавируса «дала репрессивным правительствам повод усилить давление на независимые СМИ». Блинкен также выразил обеспокоенность «активизацией усилий» властей некоторых стран «по лишению общественности информации и знаний путем установления контроля за доступом в интернет и цензуры в отношении контента».

В прошлый четверг глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс пригрозил РФ «ответом» со стороны США в случае дальнейших шагов Москвы, направленных на прекращение работы в РФ финансируемой из американского госбюджета радиостанции «Радио Свобода / Свободная Европа» («РСЕ/РС», признана в РФ СМИ-иноагентом).

Напомним, 15 февраля Роскомнадзор сообщил о составлении в отношении «Радио Свобода» и его гендиректора 195 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона о маркировке СМИ-иноагентов. Суд назначил штраф в размере 19,3 млн рублей. 10 февраля Роскомнадзор оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей.

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.

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