Кравчук назвал “больное место” Путина в переговорах по Донбассу

“Он говорит: “Я не буду обсуждать вопрос Донбасса, а только двусторонние отношения [Украины и РФ]”. Нет, здесь не ставится вопрос об обсуждении Донбасса, ставится вопрос о выполнении нормандского формата, который подписывал сам Путин. Есть возможность сегодня обойти Путина в его намерениях обыграть Украину”, – сказал Кравчук.

По словам первого президента Украины, если бы он сейчас был главой государства, он бы хотел встретиться с главой Кремля и лично услышать от Путина ответ на “единственный вопрос”.

“Есть нормандский формат, в этом формате Путин, и согласуются с ним все договоренности, которые там принимаются. И если бы в повестке дня я поставил бы вопрос о выполнении договоренностей нормандского формата – а это прежде всего означает договоренности по Донбассу, – то я хотел бы услышать, а что скажет Путин, потому что вчера он согласился с тем, что есть такой формат, и принимает обязательное решение – и он что, отказывается от того, что сам предложил? Тут уже есть момент взять Путина за больное место”, – считает Кравчук.

Он подчеркнул, что важно знать, как российский президент “будет объяснять это народу”.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”.

Путин ответил главе Украинского государства через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.

28 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент неизвестно, сможет ли Путин встретиться с Зеленским где-либо, кроме Москвы.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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