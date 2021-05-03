Москвичам пообещали сильный ливень в ночь на 3 мая

В ночь на 3 мая в столице выпадет до 22 миллиметров осадков, что равно 44% от месячной нормы, в воскресенье воздух в Москве прогреется до плюс 13-15 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня у нас погода будет определяться влиянием теплого атмосферного фронта с запада, откуда и потянутся более плотные, многослойные облака, к исходу дня постепенно переходя в дождевое состояние. В Москве облачно, с прояснениями, поздним вечером начнется небольшой дождь, который в ночь на понедельник перерастет в очень интенсивный сильный ливень. Температура воздуха в столице плюс 13-15, в Подмосковье плюс 11-16», – цитирует его РИА «Новости».

Тишковец также рассказал, что вечером начнется небольшой дождь, который после полуночи перерастет в ливень. Ожидается, что за ночь выпадет 22 миллиметра осадков. «Это два ведра на каждый квадратный метр московских улиц. В такой ситуации я не исключаю, что по югу Подмосковья пойдут грозы», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что облачная погода ожидается в Москве, местами – кратковременный дождь.