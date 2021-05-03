 

Названы самые дорогие путешествия на самолете и поезде в апреле

03.05.2021, 6:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города в апреле были куплены самые дорогие билеты на самолет и поезд. На первом месте стоил авиабилет из Москвы в Дубай.

По данным сервиса, в прошлом месяце самым дорогим стал рейс из Москвы в Дубай бизнес-классом. Перелет бизнес-классом в одну сторону обошелся путешественнику в 800 тыс. рублей, информирует RT.

На втором месте – путешествие из столицы в Кейптаун и обратно бизнес-классом, которое стоило двоим пассажирам более 500 тыс. рублей. На третьем месте – билет из Санкт-Петербурга в Дубай за 250 тыс. рублей, говорится в исследовании.

Самый дорогой билет на поезд с отправлением в апреле обошелся в 54 тыс. рублей: «Сапсан» выезжал из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте – поездка на «Сапсане» в обратную сторону, но уже за 50 тыс. рублей.

Как выяснили аналитики, третью строку занимает путешествие, совершенное из Москвы в Адлер, которое стоило 33 тыс. рублей.

Ранее был назван самый дорогой и дешевый в РФ стритфуд. Как сообщили в IT–компании «Эвотор», хот–дог является самой дорогой уличной едой, пирожки с капустой – самой дешевой, сосиска в тесте – самая популярная, а чебурек – самая подорожавшая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

06.10 / ОЗХО готова сотрудничать с Россией по делу Навального

07.11 / В Белоруссии начались задержания протестующих на «марше медиков»

28.07 / В Ираке обстреляли военную базу США

23.11 / Немцы стали меньше доверять демократии в США и критичнее относиться к России

15.10 / Швеция хочет увеличить расходы на оборону на 40% из-за действий России

04.12 / Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вышло из Калининграда

18.01 / США введет санкции против судна “Фортуна”, которое строит “Северный поток – 2” – СМИ

15.02 / В браузере Chrome для iOS появится новая функкция

21.02 / Опровергнут распространенный миф о хлебе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика