Названы самые дорогие путешествия на самолете и поезде в апреле

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал, в какие города в апреле были куплены самые дорогие билеты на самолет и поезд. На первом месте стоил авиабилет из Москвы в Дубай.

По данным сервиса, в прошлом месяце самым дорогим стал рейс из Москвы в Дубай бизнес-классом. Перелет бизнес-классом в одну сторону обошелся путешественнику в 800 тыс. рублей, информирует RT.

На втором месте – путешествие из столицы в Кейптаун и обратно бизнес-классом, которое стоило двоим пассажирам более 500 тыс. рублей. На третьем месте – билет из Санкт-Петербурга в Дубай за 250 тыс. рублей, говорится в исследовании.

Самый дорогой билет на поезд с отправлением в апреле обошелся в 54 тыс. рублей: «Сапсан» выезжал из Москвы в Санкт-Петербург. На втором месте – поездка на «Сапсане» в обратную сторону, но уже за 50 тыс. рублей.

Как выяснили аналитики, третью строку занимает путешествие, совершенное из Москвы в Адлер, которое стоило 33 тыс. рублей.

Ранее был назван самый дорогой и дешевый в РФ стритфуд. Как сообщили в IT–компании «Эвотор», хот–дог является самой дорогой уличной едой, пирожки с капустой – самой дешевой, сосиска в тесте – самая популярная, а чебурек – самая подорожавшая.