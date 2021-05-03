 

США пригрозили Китаю санкциями за «подавление демократии» в Гонконге

03.05.2021, 6:04, Новости дня
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Соединенные Штаты будут вводить санкции против ответственных за «подавление демократии» в Гонконге, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS.

«Китай фактически подавил демократию в Гонконге. <…> Мы будем предпринимать действия против тех, кто напрямую ответственен за подавление демократии в Гонконге, в том числе с помощью санкций, запрета въезда в США», – приводит слова Блинкена ТАСС.

В марте Блинкен заявил, что отношения США и Китая становятся более конфронтационными, и Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

19 марта глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения.

В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».



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