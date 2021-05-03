 

Ученые: Дефицит гена NANOS2 может привести к раку яичек

03.05.2021, 6:02, Разное
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Исследователи Медицинского колледжа Бэйлора выяснили, что хоть опухоль яичек чаще обнаруживаются после полового созревания, проблемы эмбрионального развития половых клеток могут модифицировать их в клетки рака, которые формируют опухоль в позднем возрасте. Работу опубликовали в издании Development.
Рак яичек чаще всего поражает мужчин возрастом от 15 до 49 лет и близко 95% эпизодов вызываются новообразованиями половых клеток яичек. В эмбрионе зародышевые клетки сначала могут формировать много разных типов клеток, что называют плюрипотентностью. По мере эмбрионального развития половые клетки утрачивают такую способность, ограничиваясь формированием лишь сперматозоидов или яйцеклеток. Распознавание мужского пола соответствует эмбриональному периоду, когда могут сформироваться клетки рака, образующие опухоли половых клеток яичек.

Итоги работы демонстрируют, что дефект в таком специфическом для пола переключении играет главную роль в послаблении инициации рака яичек. Эксперты разбирались, может ли предотвратить ген NANOS2, который нужен, чтобы определить пол, формирование эмбриональных раковых клеток у грызунов. NANOS2 обладает главной ролью в специфическом для пола развитии эмбриональных половых клеток.

Специалисты использовали грызунов, у которых неожиданно развивались новообразования половых клеток, исследователи продемонстрировали, что в определенных половых клетках нет NANOS2. Половые клетки, имеющие дефицит гена, не могут созревать в сперматозоиды. Они были плюрипотентными и могли трансформироваться в эмбриональные раковые клетки. Ученые смогли охарактеризовать половые клетки, имеющие дефицит NANOS2, и выявили различные перемены в их поведении, которые можно использовать для назначения и терапии раковых клеток в будущем.

Источник: medicalinsider-ru.turbopages.org



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