Мнение: У выборов есть последствия

Универсальная цитата на случай, если где-то будут требовать пересмотра итогов выборов или их пересчета.

«Послушайте, честно говоря, все это смехотворно. Это смехотворно. И это также исходит от государственной партии в Аризоне, которая отказалась подвергаться аудиту по голосам, поданным в рамках их собственных партийных коммуникаций. Выборы окончены. Президент Байден победил. Я знаю, что многим из них не нравится результат, но, вы знаете, у выборов есть последствия. И поэтому … это меня не удивляет, знаете ли, что сейчас все просто отчужденно и безумно в том, что касается выборов" (с) Синди МакКейн, вдова Джона Маккейна

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