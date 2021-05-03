Пятая партия вакцины«Спутник V» доставлена в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

«Министр здравоохранения принял в Майкетии (международный аэропорт в штате Ла-Гуайра) новую партию российской вакцины «Спутник V». Вакцины продолжают поступать со всего мира, и мы надеемся, что в этом мае ситуация (в республике) еще улучшится», – передает РИА «Новости» заявление Мадуро в эфире государственного телеканала VTV.

По последней информации, в Венесуэле с начала пандемии выявлено 198865 случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19), от осложнений умерли 2155 человек.

В конце марта Мадуро предложил оплачивать поставки вакцин в Венесуэлу нефтью. В начале марта президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствуют себя хорошо. Сын президента Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране привился от коронавируса российской вакциной.

Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.