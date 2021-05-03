 

Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США

03.05.2021, 5:10, Новости дня
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.

«Внесем ясность: «the rules-based world», который отстаивают США, Британия и прочая, не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом. Это идеологический подлог, позволяющий США претендовать на легитимность своей гегемонии. На деле «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь», – отметил Пушков в своем Telegram-канале.

«The rules-based world» породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии через поддержку западным альянсом (запрещенной  в РФ террористической организации) ИГИЛ и джихадистов против законного правительства Сирии, и много других кровавых конфликтов. Это не миропорядок, основанный на праве, а «миробеспорядок», основанный на произволе США и группы поддерживающих их стран. И он будет преодолен, как были преодолены господство и произвол предыдущих империй. США хотят остановить историю, но это невозможно. У истории нет конца – «there is no end to history», вопреки тому, что считают в Вашингтоне. Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится», – отметил он.

Напомним, в марте глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым сообщил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.

Напомним, в сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент РФ Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках РФ и Китая создать новый миропорядок.



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