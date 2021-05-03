 

Блинкен заявил о незаинтересованности США в военном конфликте с Китаем

03.05.2021, 5:10, Новости дня
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Ни США, ни Китай не хотят военного противостояния, так как оно противоречит их интересам, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

«Я думаю, что это (военная конфронтация) полностью противоречит интересам и Китая, и США – двигаться к этой точке или даже выбирать такое направление», – приводит слова Блинкена ТАСС.

При этом, по мнению госсекретаря США, «Китай полагает, что он может, должен и будет господствующей страной в мире», он добавил, что «в последние несколько лет Китай стал действовать более репрессивно у себя дома и более агрессивно за рубежом».

Помимо этого Блинкен отметил, что у США нет возможности не сотрудничать с КНР. «Мы не можем позволить себе такую роскошь, чтобы не взаимодействовать с Китаем», – сказал он, добавив, что во всех сферах отношений с Китаем, будь то противостояние, соревнование или сотрудничество «есть реальные сложности» во взаимодействии двух стран.

Ранее Блинкен пригрозил Китаю санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте глава Госдепа заявил, что отношения США и Китая становятся более конфронтационными, и Вашингтон намерен выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

19 марта глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения.

В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».



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