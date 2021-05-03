Мнение: О незаметно подступающей агонии

За последний месяц нынешняя российская #власть перешла ещё одну черту. Нет, речь не о загадочных «красных линиях» в отношениях с США в частности и с Западом в целом. Преодолён рубикон более важный – и чисто во внутренней политике. В отношении «своих» сограждан. И оказалось, что многое из того, что прежде было нельзя, теперь вдруг не только можно, а даже и нужно.

И это означает… переход к агональной стадии, когда изнурённый борьбой организм напрягает последние силы в борьбе с неизбежным.

Теперь оказалось, что можно выдумывать уголовные и административные дела практически из воздуха. Раньше казалось, что «Новое величие» – эксцесс исполнителя и сбой системы. Теперь понятно, что там была всего лишь проба пера. Прежде секретные судебные процессы касались гостайны. Теперь секретят дела об «экстремизме», чтобы прикрыть сову на глобусе: отсутствие настоящего экстремизма у обвиняемых, на самом деле выступающих за базовые конституционные права. За свободу слова и уважение к закону, неприкосновенность личности и защиту собственности и так далее

Прежде это всё касалось единиц, теперь счёт пошёл на тысячи. Затем на десятки тысяч, и далее – на сотни. Нет сомнений, что жернова нового российского «правосудия» активно заскрипят после майских праздников. Что, отдохнув на дачах, заработают силовики, начнётся сезон большой охоты за экстремистами. Начинают всегда с самых активных и бесстрашных, представляющих явную угрозу. А затем переходят к угрозам всем остальным. Которые опять смирятся.

Читать и смотреть скоро станет нечего – свежий пример с иноагентом «Медузой» перед глазами у каждого их имеющего. А потом и негде: закрытие Facebook и YouTube – дело времени. И снова всплывут в голове хорошо знакомые строки мы живём, под собою не чуя страны…

Последнее время недаром всё чаще вспоминается поздний #СССР. После смерти творца застоя Леонида Брежнева, правившего страной почти два десятка лет, его сменщик, экс-председатель КГБ СССР Юрий Андропов тоже решил всё зачистить. Вообще разбомбил и без того слабое диссидентское движение, всех до единого пересажал или выслал, наступила тишь да благодать. И это было последнее, агональное усилие системы.

Ну а что произошло с Советским Союзом через несколько лет – хорошо известно.

Так и тут можем повторить?

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