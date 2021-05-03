Мнение: Израиль как полигон

Израиль, похоже, в самом деле используется как полигон, на котором будут отрабатывать модель “нового дивного мира”. Мира, в котором права по факту будут только у тех, кто “с зелеными паспортами” – то есть со справкой о вакцинации. Все же остальные будут на положении… тех же евреев, но из гетто.

Вот сейчас по сети ходит некий перевод из израильского телеграм-канала:

Перевод из телеграм канала:

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Написано адвокатом Гал Гур. Здравствуйте, меня зовут Гал. Я гражданин Израиля и хочу передать всему миру это срочное послание: Вопреки тому, что вам говорят, Израиль никоим образом не «вернулся к нормальной жизни».

Более того, несмотря на желание создать ложное представление о том, что здесь, похоже, существует полноценный и нормальный распорядок жизни – сегодня министерство здравоохранения Израиля рекомендовало расширить действие объявления «чрезвычайного положения», что является основанием для принуждения, нарушения основных прав и жесткая дискриминация под «зеленой меткой».

Это длительное закрытие (всего около пяти месяцев) и множество недемократических ограничений. Если бы ситуация в Израиле действительно «вернулась к рутине благодаря невероятному успеху вакцин» – это чрезвычайное положение не могло бы продолжаться.

Фактически, с самого начала проекта вакцинации, несмотря на то, что закрытие было снято, было намного больше запугивания и намного больше принуждения. Мы живем в состоянии усиливающегося принуждения, дискриминации, маркировки и разделения на два гражданских общества – в соответствии с очертаниями «зеленой маркировки».

Основные жизненные действия, такие как работа, образование, здоровье и отдых, стали роскошью, доступной только вакцинированным людям. Лишь в некоторых местах непривитым гражданам разрешается сдавать в Corona отрицательный результат каждые 72 часа (!) – а во многих случаях этого просто недостаточно.

Недавно даже было объявлено, что гражданам, отказавшимся от вакцинации, придется платить за те же тесты. Вчера, параллельно с фальшивой публикацией («С систем образования сняты все ограничения»), министр образования объявил, что родителям разрешат посещать школы или детские сады своих детей только по предъявлении зеленого паспорта.

Тот же зеленый паспорт потребуется для посещения выпускных вечеров, поездок и многого другого. Мы считаем (я как юрист и многие другие, подобные мне), что это заявление не имеет правовой основы. Государство Израиль больше не является демократией.

Эти руководящие принципы уже внедрены, и правовая система не обеспечивает эффективного реагирования на прекращение такого поведения. У нас здесь нет функции правительства или Кнессета, и нет парламентских комитетов, которые могли бы это остановить. Нас похитила диктатура.

Мой посыл прост: либо вакцина эффективна – тогда все ограничения должны исчезнуть из нашей жизни, либо она неэффективна – так что в любом случае нет оправдания ограничениям, зависящим от зеленого символа.

Поскольку сейчас мы находимся в стране, где действуют беспрецедентные принудительные меры, вы не услышите эти сообщения в официальных СМИ. Пожалуйста, распространите эту информацию по всему Миру.

Я считаю, что Израиль – пилотный проект, который может служить примером и оправдать существование такой ситуации во всем мире. Если им удастся убедить широкую публику в том, что Израиль действительно является историей успеха, они попытаются реализовать эту политику во всем мире.

В общем, зеленая метка станет аналогом желтой звезды на одежде. Приплыли. А дальше, понятно, можно будет усугублять. Сегодня – зеленый паспорт у тебя, если ты просто вакцинировался (причем – ПРАВИЛЬНОЙ вакциной, не как-нибудь безбожным Спутником!) А далее – везде: паспорт (служить которым будет просто особый смартфон, к примеру) останется “зеленым”, только если ты перестал есть мясо. Или – перестал пользоваться личным авто (в плюс к вакцине). Или – носишь маску не снимая. И т.д. Выдрессировать каждого можно на что угодно, главное, что будет реальная УГРОЗА – “отберут зеленый паспорт”.

И превратят в изгоя.