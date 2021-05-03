 

В Волгограде заключенный сбежал из больницы

03.05.2021, 4:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Волгограде заключенный сбежал из больницы, его объявили в розыск, сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

«Тридцатого апреля 2021 года сотрудником колонии-поселения №3, осуществляющим надзор, было выявлено отсутствие осужденного 1996 года рождения, находящегося на стационарном лечении в больнице №1 города Волгограда… В настоящее время сотрудниками УФСИН РФ по Волгоградской области и полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание осужденного», – сообщение опубликовано на официальном сайте УФСИН по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что главный фигурант дела националистического движения «Черный блок» Владимир Комарницкий заявил, что перерезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.12 / Le Figaro – «подарок коронавируса» — в китайских соцсетях порадовались болезни Макрона и упадку Запада

30.11 / Московская биржа открылась снижением

03.09 / Министра Марченко пригласили “на чай” в финансовый комитет Рады. Ранее в парламенте говорили о его возможной отставке

16.10 / В Минпросвещения ответили на вопрос о самоизоляции учителей

18.07 / “Может быть большой рост”. Ляшко прогнозирует всплеск заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале

09.08 / Кроссовер Volkswagen Tharu признали бестселлером марки

29.03 / После запрета на поездки по Германии немцы ринулись на Майорку — хотя испанцам туда въезд закрыт

10.02 / “Потеряли лишь 4,5% ВВП”. Шмыгаль заявил, что Украина мягче всех среди стран ЕС прошла экономический кризис

02.11 / Владельца «Мясной империи» Вячеслава Маругова застрелили из арбалета в Подмосковье

14.03 / Ученые объяснили причину чрезмерного потребления фаст-фуда женщинами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика