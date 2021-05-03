В Волгограде заключенный сбежал из больницы

В Волгограде заключенный сбежал из больницы, его объявили в розыск, сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

«Тридцатого апреля 2021 года сотрудником колонии-поселения №3, осуществляющим надзор, было выявлено отсутствие осужденного 1996 года рождения, находящегося на стационарном лечении в больнице №1 города Волгограда… В настоящее время сотрудниками УФСИН РФ по Волгоградской области и полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на задержание осужденного», – сообщение опубликовано на официальном сайте УФСИН по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что главный фигурант дела националистического движения «Черный блок» Владимир Комарницкий заявил, что перерезал электронный браслет и сбежал из-под домашнего ареста.