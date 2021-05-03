 

На Украине набсовет «Нафтогаза» призвали продолжать исполнять обязанности

03.05.2021, 4:16, Новости дня
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Правительство Украины призвало наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продолжать исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

«Кабинет министров принял во внимание официальное заявление наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 № 370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов наблюдательного совета», – говорится в сообщении правительства Украины, передает ТАСС.

В связи с этим Кабмин Украины выразил надежду, что наблюдательный совет «Нафтогаза», «в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей», что «обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией».

Напомним, украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. После решения Киева уволить главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева члены наблюдательного совета компании подали в отставку.



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