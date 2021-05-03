На Украине набсовет «Нафтогаза» призвали продолжать исполнять обязанности

Правительство Украины призвало наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продолжать исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

«Кабинет министров принял во внимание официальное заявление наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 № 370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов наблюдательного совета», – говорится в сообщении правительства Украины, передает ТАСС.

В связи с этим Кабмин Украины выразил надежду, что наблюдательный совет «Нафтогаза», «в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей», что «обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией».

Напомним, украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. После решения Киева уволить главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева члены наблюдательного совета компании подали в отставку.