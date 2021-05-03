 

Назван срок передачи флоту АПЛ проекта 885М «Казань»

03.05.2021, 4:16, Новости дня
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Головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Казань» будет передана Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ ориентировочно 7 мая, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Церемонии подписания приемо-передаточного акта «Казани» и подъема на ней Андреевского флага состоятся ориентировочно 7 мая», – приводит слова источника ТАСС.

Он также сообщил, что в конце апреля АПЛ выполнила контрольный выход в море.

В начале марта в качестве возможного срока передачи флоту головной АПЛ проекта 885М «Казань» назывались конец весны или начало лета. Планировалось, что АПЛ до передачи флоту совершит контрольный выход в море, после чего будет проведена ревизия всех узлов.

АПЛ «Казань» завершила все виды государственных испытаний 28 декабря 2020 года.



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