«Зенит» воскрес!

Клуб из Санкт-Петербурга, разгромив «Локомотив» (6:1), в третий раз подряд стал чемпионом России.

В прошлом году «Зенит» озолотился за четыре шага до финиша. В сезоне-20/21 интрига жила до 28-го тура. Но в целом нынешний розыгрыш захватывающим тоже не получился: в счастливом исходе для сине-бело-голубых, положа руку на сердце, никто не сомневался уже осенью.

И дело отнюдь не в улетной игре птенцов гнезда «Газпрома». Наоборот, на протяжении большей части первенства питерский хоровод, мягко говоря, был далек от идеала. Обладая самым дорогим составом, «Зенит» частенько демонстрировал футбол унылый и однообразный, действуя по принципу «как бы чего не вышло». И в Лиге чемпионов, например, действительно не вышло ничего. В Кубке страны его обладатель вылетел в первом же зимнем раунде. Но, даже осторожничая (семь ничьих в 28 матчах), Артем Дзюба сотоварищи доковыляли до перерыва с комфортным отрывом от конкурентов. Впрочем, эти самые столичные и южные конкуренты притормозить будущего чемпиона и не сподобились, запутавшись в собственных проблемах. В двух из трех поражений «Зенита» повинен, как ни странно, «Рубин», не участвовавший в крутой гонке…

Дмитрий Баринов («Локомотив») и Артем Дзюба («Зенит») в матче 28-го тура чемпионата РФ по футболу. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Краснодар», которому прочили золотые горы, не выдержал войны на двух фронтах. И, если в главном клубном турнире Старого Света, он показал лучший результат среди наших команд, то на картофельных полях сила и бодрость духа покидали южан слишком уж часто. ЦСКА совершил роковую ошибку, не отпустив прошлым летом на свободу Виктора Гончаренко, просившего об отставке. И закопал себя окончательно, доверив в марте красно-синий руль Ивице Оличу. «Спартак» потратил много энергии и нервов, подавая жалобы и протесты на корявое судейство в матчах с его участием. Арбитраж, надо признать, действительно временами был низкопробным. И страдали от него, подчеркну, и лидеры и аутсайдеры.

Однако постоянным нытьем и дешевыми ультиматумами красно-белые только разозлили «свистулькиных», которые линию поведения по отношению к красно-белым не поменяли. К тому же Леонид Федун в какой-то степени наступил на армейские грабли, не уволив зимой Доменико Тедеско, выразившего желания покинуть его империю. Немец, конечно, ручки не опустил, но боевой настрой, что называется, из Тарасовки в самый нужный момент испарился. В Черкизове после ухода Семина запылала война. Фанаты воевали с руководством и выражали недовольство новым тренерским штабом. И хотя «плохого» гендиректора Василия Кикнадзе сменил «хороший» Владимир Леонченко, а сербский коуч Марко Николич после снежных каникул заправил проваливший осенний отрезок «Локомотив» адским топливом и рванул с восьмого перрона в погоню за «Зенитом», наверстать упущенное было уже нереально.

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме пропускает гол в матче 28-го тура чемпионата РФ по футболу. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Правда, именно железнодорожникам, сократившим отрыв до шести очков, и выпал в воскресенье шанс подпортить Пасху в городе на Неве и отложить чемпионские гуляния как минимум до следующего тура. Для чего им, одержавшим восемь викторий кряду, требовалось не проиграть. Букмекеры же, к слову, в подобный рельсовый подвиг не верили и прогнозировали уверенную викторию хозяев поля. Не сомневались в успехе «Зенита» и отцы города. И пусть информация о том, что «Газпром-Арена» заполнится на 100 процентов, не подтвердилась, добро на запуск 40 тысяч (!) болельщиков было получено. И футбол при таком «короновирусном» аншлаге выдался бодрым и результативным.

Игра сразу пошла и в бровь, и в кость. Сергей Карасев не успевал вытаскивать из кармашка желтые карточки, а врачи команд трудились не покладая рук. Дебют остался за гостями, но задавить «Зенит» им не удалось. А вот парни в синей форме «Локо» не пожалели. Точнее, два неугомонных форварда — Артем Дзюба и Сердар Азмун — с шиком пустили красно-зеленый поезд под откос за полчаса. Капитан сотворил дубль (особенно хорош в его исполнении был парашютик за спину Гилерме, положивший начало разгрому), а лучший иранский бомбардир лиги (19 мячей) порадовал себя и публику хет-триком.

К 51-й минуте на табло горел счет 5:0. И лавочку можно было закрывать.

Москвичи, надо отдать им должное, во втором тайме провели гол престижа, но последнее слово осталось за бразильцем Малкомом: самый дорогой резидент «Зенита» с передачи Дзюбы вколотил шестой гвоздь в столичные колеса. Кстати, в 2018 году «Локо» превратился в чемпиона, одолев дома как раз таки «Зенит». Питерская месть оказалась куда более яркой и запоминающейся.

Финальный свисток арбитра утонул в реве больших и маленьких болельщиков, обалдевших от своего счастья и затянувших легендарную песню группы Queen. Ведь два предыдущих титула были оформлены «Зенитом» на выезде при минимальном количестве родных свидетелей. Более того, даже решающая победа в 2015-м году над «Уфой» на «Петровском» считалась де-юре гостевой, так как тот поединок перенесли в Северную столицу из-за неготовности башкирского стадиона… И вот теперь в Санкт-Петербург и конкретно под крышу всепогодной «Газпром-Арены» пришел полноценный праздник.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сергей Семак, без перчаток и маски принявший душ из шампанского и почувствовавший себя в третий раз Гагариным, скромно и лаконично подвел итог встречи: «Это был наш день. Все ребята — молодцы!».

Кстати, по числу побед в российском первенстве семикратный «Зенит» обогнал ЦСКА, который почти наверняка впервые за много лет останется без медалей. Впрочем, чемпионат еще не закончился. И армейцы, несомненно, еще поборются с «Сочи» и «Рубином» за билетик в Лигу Европы, или Лигу конференций. Ну а вторую путевку в Лигу чемпионов, скорее всего, разыграют «Локомотив» и «Спартак». Последний тур намечен на 16 мая.

Андрей Успенский

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