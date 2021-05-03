 

В Ленобласти мужчина обстрелял рыбаков из-за мангала

03.05.2021, 3:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ленинградской области задержан мужчина, стрелявший в рыбаков, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.

«Задержан житель Ленобласти, угрожавший убийством компании рыбаков. Для весомости аргументов мужчина после фразы «вы здесь поляжете» открыл стрельбу из охотничьего ружья», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что в субботу в 14.40 в полицию Волховского района сообщили о стрельбе на левом берегу реки Волхов. «Инцидент произошел возле бывшего рыболовецкого колхоза, на берегу реки. Компания мужчин приехала из Петербурга для ловли рыбы. Там на территории колхоза мужчины решили воспользоваться мангалом. В этот момент из полуразрушенного здания вышел мужчина 1974 года рождения, который начал вести себя агрессивно, запрещая им пользоваться якобы его личным имуществом и находиться на территории, которая якобы ему принадлежит», – сообщили в МВД.

Мужчина принес ружье, выкрикнул «вы все здесь поляжете» и выстрелил в сторону компании, в результате стрельбы пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что пьяная компания с пистолетом потребовала бесплатно накормить их шавермой в Ленобласти.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / Главный терапевт РФ назвала побочные эффекты вакцинации

06.12 / Кипр выдал РФ экс-советника главы Росрыболовства Юрия Хохлова

05.07 / Times – во Франции потребовали репараций от Великобритании за нападение времён Второй мировой

03.04 / Кулеба: Полноценные международные поездки возобновятся после вакцинации

01.02 / Принятие закона о выбросах в существующем виде – это безжалостный удар по предприятиям и углубление промышленного кризиса – Кинах

14.02 / В ГПСУ заявили, что нардеп Козак не вылетал в ОАЭ на самолете, полет которого проследили журналисты

28.06 / Игорь Суркис призвал УАФ прекратить “заниматься профанацией”

22.04 / Денисова рассказала, сколько украинцев Россия преследует по политическим мотивам

14.10 / Турецкое судно начало работы в Восточном Средиземноморье

14.08 / США захватили иранские танкеры с топливом для Венесуэлы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика