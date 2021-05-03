В Ленобласти мужчина обстрелял рыбаков из-за мангала

В Ленинградской области задержан мужчина, стрелявший в рыбаков, информирует пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.

«Задержан житель Ленобласти, угрожавший убийством компании рыбаков. Для весомости аргументов мужчина после фразы «вы здесь поляжете» открыл стрельбу из охотничьего ружья», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что в субботу в 14.40 в полицию Волховского района сообщили о стрельбе на левом берегу реки Волхов. «Инцидент произошел возле бывшего рыболовецкого колхоза, на берегу реки. Компания мужчин приехала из Петербурга для ловли рыбы. Там на территории колхоза мужчины решили воспользоваться мангалом. В этот момент из полуразрушенного здания вышел мужчина 1974 года рождения, который начал вести себя агрессивно, запрещая им пользоваться якобы его личным имуществом и находиться на территории, которая якобы ему принадлежит», – сообщили в МВД.

Мужчина принес ружье, выкрикнул «вы все здесь поляжете» и выстрелил в сторону компании, в результате стрельбы пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что пьяная компания с пистолетом потребовала бесплатно накормить их шавермой в Ленобласти.