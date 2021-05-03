 

Заподозренную в поножовщине звезду «Пацанок» отстранили от эфиров

03.05.2021, 3:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Участницу шоу «Пацанки», ведущую передачи «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Ксению Милас, заподозренную в нанесении ножевых ранений девушки во время вечеринки в Москве, отстранили от эфиров на время разбирательства в инциденте, сообщил гендиректор телеканала Николай Картозия.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», – сообщил он в комментарии порталу Super.

Картозия также пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Ранее СМИ сообщили, что Милас разыскивают по подозрению в нанесении ножевых ранений девушки во время вечеринки в квартире диджея Яны Бородиной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Эксперт объяснил страх США перед союзом РФ и Китая в Арктике

04.01 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 83 млн

01.10 / Гелиевые воздушные шары решили запретить на Камчатке

28.06 / Полиция Глазго заявила, что воскресное нападение не связано с пятничным

04.04 / В Черновцах двое пожилых мужчин задержаны по подозрению в педофилии – полиция

28.08 / Кива сам обещал расстреливать автобусы с сепаратистами – Казанский о нападении на “Патриотов – за жизнь”

20.02 / Великобритания выделила Украине деньги на поддержку «крымских» структур Киева

15.11 / Боец ММА Харитонов раскрыл причину конфликта с участником UFC Яндиевым

13.02 / Bellingcat обнаружил человека со связями в Кремле, который мог входить в команду отравителей Навального

13.04 / Профессора МФТИ отправили под арест по подозрению в госизмене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика