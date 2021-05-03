Заподозренную в поножовщине звезду «Пацанок» отстранили от эфиров

Участницу шоу «Пацанки», ведущую передачи «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» Ксению Милас, заподозренную в нанесении ножевых ранений девушки во время вечеринки в Москве, отстранили от эфиров на время разбирательства в инциденте, сообщил гендиректор телеканала Николай Картозия.

«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» приостановлен», – сообщил он в комментарии порталу Super.

Картозия также пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Ранее СМИ сообщили, что Милас разыскивают по подозрению в нанесении ножевых ранений девушки во время вечеринки в квартире диджея Яны Бородиной.