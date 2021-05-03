 

Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 3 млн человек

03.05.2021, 3:22, Новости дня
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Аргентинские медики за сутки выявили 11394 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 3005259 человек, сообщило министерство здравоохранения республики.

За минувшие 24 часа больше всего случаев инфицирования зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 5102. В столице страны выявлены 1700 заразившихся. За последние сутки подтверждена смерть 156 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее количество летальных исходов составило 64252, передает ТАСС.

Как отмечает ведомство, места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 68,1%, в столице и ее пригородах этот показатель достигает 76,2%.

Напомним, 20 апреля в Аргентине стартовало производство российской вакцины «Спутник V». 23 декабря 2020 года Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины от коронавируса.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января 2021 года в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».



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