Число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 3 млн человек

Аргентинские медики за сутки выявили 11394 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 3005259 человек, сообщило министерство здравоохранения республики.

За минувшие 24 часа больше всего случаев инфицирования зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 5102. В столице страны выявлены 1700 заразившихся. За последние сутки подтверждена смерть 156 пациентов с коронавирусом. По данным Минздрава, общее количество летальных исходов составило 64252, передает ТАСС.

Как отмечает ведомство, места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 68,1%, в столице и ее пригородах этот показатель достигает 76,2%.

Напомним, 20 апреля в Аргентине стартовало производство российской вакцины «Спутник V». 23 декабря 2020 года Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины от коронавируса.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января 2021 года в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V».