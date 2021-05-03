 

Мнение: “Личное дело”

03.05.2021, 3:18, Разное
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Актуальный юмор из 1937-го года. Личное дело превращается в уголовное.
Журнал "Крокодил".

Источник: Colonel Cassad



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