 

В Одессе националисты начали марш в годовщину трагедии 2014 года

03.05.2021, 2:28, Новости дня
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Украинские националисты проводят в Одессе так называемый «Марш защитников» в годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек.

Марш организовала националистическая партия «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело), передает РИА «Новости».

Участники акции собрались на Соборной площади, где в этот день в 2014 году начались столкновения националистов и сторонников «антимайдана». Колонна идет по Дерибасовской в парк Шевченко, чтобы провести там митинг. Некоторые из националистов одеты в камуфляж или футболки с партийной символикой. Они несут флаги Украины, скандируют националистические лозунги.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа – за жизнь» потребовала от официального Киева признать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе одним из тяжелейших в истории Украины преступлений.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» (организация запрещена в России) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.



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