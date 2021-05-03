В Белоруссии задумались о строительстве терминалов в портах России

Белоруссия предметно прорабатывает вопрос строительства собственных терминалов в российских портах для перевалки грузов, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Да, у нас определены категории товаров, где потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерб экономике предприятий с точки зрения логистики. Поэтому мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах», – приводит слова Головченко ТАСС.

По словам главы правительства, сейчас эти вопросы изучают профильные рабочие группы. «И российская сторона выразила готовность предоставить или по крайней мере подобрать все возможные участки, которые будут соответствовать требованиям, предъявляемым белорусской стороной», – отметил премьер в эфире телеканала «Беларусь-1».

Как считает Головченко, реализация такого инвестиционного проекта дает определенную гарантию, что белорусские грузы не застрянут где-нибудь по дороге. «Здесь очень важно просчитать логистику, потому что при поставке товаров каждый доллар на счету», – добавил он.

Головченко уточнил, что Минск обсуждает с Москвой возможность переориентации экспорта не только белорусских нефтепродуктов, но и удобрений, леса и товаров машиностроения через российские порты. По его словам, определены категории товаров, в отношении которых потенциально есть экономическая целесообразность задействовать российские порты. «Мы с российскими коллегами обсуждаем в том числе и другие грузы, которые Беларусь сейчас экспортирует через балтийские порты, по их переориентации на российские по аналогии с нефтепродуктами. Это удобрения, машиностроение, лесоматериалы», – проинформировал Головченко.

Напомним, с 5 марта Белоруссия начала экспортировать нефтепродукты через российские порты. В феврале РФ и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Белоруссия решила откармливать российские порты.