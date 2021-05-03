 

Euronews – православные христиане всего мира отмечают Пасху

03.05.2021, 1:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пасхальное воскресенье отмечают православные христиане разных стран — от Греции и Турции до России, передаёт Euronews. В каждой православной столице службу совершает самое высокое лицо — предстоятель местной церкви.

Православные христиане отмечают Пасхальное воскресенье. На этих кадрах церковь Святого Георгия в Стамбуле. Службу проводил патриарх Варфоломей I, который считается духовным главой всех православных христиан, благодаря тому, что у Константинополя прежде был статус столицы Восточной Римской империи.

Служба прошла и в другом важнейшем для православных месте — в Афинах, где присутствовал архиепископ Иероним II. Пасха — самый важный религиозный праздник года в Греции. Во время него отмечается воскрешение Иисуса Христа и празднуется обещание жизни после смерти. Ей предшествуют 40 дней благочестия, которое зовётся постом.

В РФ патриарх Русской православной церкви Кирилл возглавил Пасхальную службу, которая прошла в субботу незадолго до полуночи в московском храме Христа Спасителя. Традиционно в РФ верующие несколько раз обходят церковь крестным ходом после службы, держа зажжённую свечу.  Они освящают яйца и кулич, традиционный пирог.

Дата выхода в эфир 02 мая 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Объявлена цена на новый седан Kia K5 для России

05.10 / Минтруд разъяснил право работодателя требовать справки о результате теста на COVID

19.04 / В Великобритании вторую дозу вакцины против коронавируса получило более 10 млн человек

07.11 / Собчак раскритиковали за отдых в «сердце ислама»

03.07 / ФАС уличила «дочку» Procter&Gamble в двойных стандартах качества для РФ и ЕС

22.12 / В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

12.12 / На Украине возбудили дело из-за исполнения гимна Венгрии депутатами в Закарпатье

19.10 / “На 100 умерших – 51 рожденный”. В Госстате сообщили, что население Украины сократилось на 178,4 тыс. за полгода

01.07 / Участки для голосования по Конституции открылись в Приамурье, Забайкалье и Якутии

09.03 / Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика