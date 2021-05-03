Власти Москвы опровергли проверку больниц «тайными пациентами»

В больницы Москвы не будут направлены тайные пациенты для проверки работы медперсонала, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Информация о том, что в столичные больницы якобы направят тайных пациентов для проверки качества оказываемых медицинских услуг появилась ранее в интернете, передает ТАСС.

«Никаких «тайных пациентов» департамент в больницы не направляет», – заявили в депздраве.

Представитель депздрава подчеркнул, что мероприятия по проверке работы медицинских организаций Москвы организуются силами медицинской инспекции и линейного контроля, а также реализуются строго в установленном порядке.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что во время майских праздников в больницы отправят проверяющих из департамента и «тайных пациентов», которые будут поступать под видом обычных больных и отслеживать отношение медперсонала к больным.

Напомним, в апреле в соцсетях распространилось видео, на котором медсестры больницы кричат на 62-летнюю пациентку и наносят ей удары. Открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Главврача больницы имени Иноземцева уволили после инцидента.