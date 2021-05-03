В Азербайджан поступила первая партия «Спутника V»

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в бакинский международный аэропорт имени Гейдара Алиева.

Груз с препаратом встретили представители министерств иностранных дел и здравоохранения Азербайджана, а также посол РФ в Баку Михаил Бочарников, передает ТАСС.

В марте минздрав Азербайджана зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» для применения в стране.

Напомним, РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В ходе исследований планируется оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca. Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев.