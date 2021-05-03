В Мьянме военные снова открыли огонь по протестующим, есть убитые

Как отмечает издание, активисты, выступающие за демократию, призвали к всеобщей забастовке 2 мая, чтобы возобновить динамику уличных протестов. В результате в ряде городов Мьянмы прошли новые массовые акции протеста. К митингам также присоединились в Манчестере (Великобритания), Милане (Италия) и Тайбэе (Тайвань).

Акции, которые прошли в Мьянме, жестко разгоняли военные. В городе Хпакант в результате обстрела был убит мужчина, еще 20 человек ранены. По данным очевидцев, военные бросали в митингующих гранаты.

Еще трое людей погибли в городе Ветлет – митингующих там сперва обстреливали резиновыми патронами, а когда они не разошлись, то военные перешли на боевые. Также по одному протестующему погибло в городах Хсипау и Наунгкио.

Контекст:Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы генерала Мина Ауна Хлайна. Санкции введены против Ауна Пьяе Соне и Кхина Тири Тета Мона, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.

27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка, сообщало агентство Myanmar Now. Агентство AFP, ссылаясь на данные мониторинговой группы, писало, что погибших было около 90.

В целом за время протестов в Мьянме погибли 765 человек, сообщает Ассоциация по помощи политическим заключенным (AAPP).

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