Турция обошла Россию по числу инфицирований коронавирусом

2 мая в Турции подтвердили 28 817 новых инфицирований, их общее число достигло 4,849 млн.

За те же 24 часа в России выявили 8697 новых пациентов с COVID-19, всего с начала эпидемии их было более 4,82 млн.

Теперь Турция занимает пятое место в мире по распространению коронавирусной инфекции, Россия – шестое.

Скриншот: covid19.who.int

Скончались в Турции 40,5 тыс. пациентов с коронавирусом, в РФ – почти 111 тыс.

С начала пандемии в мире на 2 мая подтвердили в общей сложности 151,8 млн инфицирований. Странами с наибольшим количеством случаев COVID-19 остаются США (32 млн), Индия (почти 19,6 млн), Бразилия (более 14,6 млн) и Франция (почти 5,6 млн).

От коронавирусной инфекции скончались почти 3,2 млн пациентов.

Контекст:В РФ проживает, по данным ВОЗ, порядка 144 млн человек, в Турции – 79,5 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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