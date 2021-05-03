Белоруссия предложила не откладывать согласование интеграции с Россией

Белоруссия не ставит жестких сроков по согласованию с Россией двух оставшихся интеграционных карт, но не хотела бы откладывать этот вопрос в долгий ящик, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Я думаю, это может случиться и через месяц, и через два, мы бы не хотели откладывать в долгий ящик, но, с другой стороны, не ставим для себя каких-то жестких сроков. Общаемся, считаем, сближаем позиции. За последние шесть месяцев сблизили позиции в большем объеме, чем за несколько лет до этого», – приводит слова Головченко ТАСС.

По его словам, в таком конструктивном темпе стороны идут дальше. «Ставить жесткие сроки ни нас, ни российскую стороны ничто не вынуждает», – отметил глава правительства.

Головченко сообщил, что те программы, которые переданы, уже были предварительно согласованы на уровне руководителей отраслевых ведомств и подразумевают, по сути, «проведение единой политики в разных отраслях экономики, в промышленности, в сельском хозяйстве». «С тем, чтобы не было споров по ввозу сельскохозяйственной продукции. То есть, это конкретные программы по выходу на единые условия не только хозяйствования, но и планирования», – сообщил премьер в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, что касается оставшихся карт, то «они достаточно сложные с точки зрения экономической». «Там много расчетов, позиций сторон, мы дискутируем, как правильнее и скорее сложить эту схему с тем, чтобы быстрее стартовал весь пакет и экономическое наполнение Союзного государства раскрыло весь свой потенциал», – сказал Головченко.

Он подчеркнул, что должны быть созданы «более равные условия для всех субъектов хозяйствования на [поставки] энергоносителей в условиях разных надбавок, преференций». «Задача одна – создать равные условия для субъектов хозяйствования. И это понимает и нацелено на это и российское руководство, и белорусское руководство. Только имея равные условия мы сможем не то что конкурировать на равных, мы сможем дополнять друг друга, создавать новые продукты, новые технологии», – сообщил глава правительства Белоруссии.

Ранее белорусский премьер сообщил о том, что Минск передал Москве 26 завизированных интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов. При этом стороны не пришли к компромиссу в том числе по вопросам поставок нефти и газа, налоговой политики.

В субботу министр иностранных дела Белоруссии Владимир Макей заявил, что санкции Запада против Минска способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией.

В сентябре 2020 года Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным «дорожным картам». Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята.