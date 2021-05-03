 

Коронавирус вынудил власти Грузии остановить общественный транспорт

03.05.2021, 1:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии ввел ограничения на работу общественного транспорта для более эффективной борьбы с распространением инфекции, сообщили в правительстве.

Общественный транспорт перестал функционировать в Грузии с понедельника, эта мера будет действовать по 12 мая. Как пояснили в пресс-службе кабинета министров, запрет не коснется такси и междугородных перевозок, передает ТАСС.

Кроме того, по решению властей, все дни в период с 4 по 11 мая объявлены выходными. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.

Общественный транспорт прекращает работать в Грузии уже в третий раз. Сначала эта мера действовала с марта по май 2020 года. Затем властям пришлось приостанавливать работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020-го по февраль 2021 года.

Напомним, 6 апреля стало известно, что глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заразился коронавирусом. В феврале благотворительный фонд и четыре неправительственные организации призвали власти Грузии рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

11 апреля генеральный директор Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе сообщил о начале в республике третьей волны распространения коронавируса. С начала эпидемии в Грузии зафиксировано 312445 случаев инфицирования (8,38% населения), 4151 человек умер.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.01 / Ученые рассказали о перспективах металлического топлива

09.10 / В Украине – новый рекорд по COVID-19, в Стокгольме назван лауреат Нобелевской премии по литературе. Главное за день

08.07 / ZDF – Меркель призвала ЕС сохранять единство перед лицом пандемии и внутренних противников

05.03 / Audi отзывает в РФ 238 кроссоверов Audi Q3 из-за дефекта

12.10 / Климатолог рассказал об изменившей погоду в РФ аномалии

07.02 / В Индии при сходе ледника пропали более 150 человек

15.12 / Гривна к доллару подорожала до 27,87 грн/$

23.10 / Трамп взял на себя ответственность за ситуацию с коронавирусом в США

28.11 / Посольство США ответило на обвинения в управлении Украиной

24.01 / Песков отреагировал на публикации посольства США об акциях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика