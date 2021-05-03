CNN – великодержавная гонка между США и Китаем в самом разгаре — и Пекин уверен в победе

Джо Байден уверен в том, что будущее мира будет не за автократами вроде Китая, а за Америкой, однако Вашингтон и Пекин во многом поменялись ролями, и теперь лидерство США оспаривает Поднебесная, пишет CNN. С учётом того, что Китай вышел из пандемии с куда меньшими потерями, чем многие другие страны, Си Цзиньпин считает, что Восток находится на подъёме, в то время как Запад клонится к закату.



Reuters

Когда в своём обращении к конгрессу президент США Джо Байден призвал американцев «одержать победу в XXI веке», он также обрисовал картину, в которой США будут соперничать с Китаем, и несколько раз упомянул лидера этой страны Си Цзиньпина, пишет CNN.

«Он жаждет, чтобы Китай стал самой значительной и влиятельной страной в мире, — заявил Байден, имея ввиду китайского лидера. — Он и другие автократы считают, что в XXI веке демократия не может конкурировать с автократиями».

«Будущее не за автократами, — пообещал он несколько позднее. — Будущее за Америкой».

Однако подобный боевитый настрой Байдена едва ли встревожил Пекин, — или, по крайней мере тот не подал виду.

В частности, комментируя речь Байдена, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что США просто чувствуют себя неуверенно и завидуют успехам Пекина.

«В то время как Китай занимается улучшением жизни народа, кое-кто в США имеет обыкновение делать выпады в адрес Китая каждый раз, когда они что-то говорят, — заявил он. — Это обуславливается мышлением времён холодной войны, мировоззрением, пропитанным антагонизмом, и идеологической предвзятостью, что является признаком отсутствия уверенности в своих силах».

Заявление Байдена и реакция Пекина на него говорят о том, что США и Китай в какой-то мере поменялись ролями: до сих пор США были законодателем моральных, экономических и политических ориентиров для других стран. Однако по мере того, как Китай начинает вести себя всё более уверенно на мировой арене, Вашингтон начинает сравнивать себя с Пекином во многих отношениях, будь то прогресс в области передовых технологий или степень геополитического влияния.

В последние годы Коммунистическая партия Китая всё больше укрепляется во мнении, что звезда Пекина только начала своё восхождение, и рано или поздно эта страна превзойдёт своих западных конкурентов. Подобная точка зрения стала особенно популярна во время президентства Трампа. Несмотря на его жёсткий курс по отношению к Китаю, многие китайские националисты уверены, что, ударив по глобальному лидерству США и посеяв раздор внутри страны, экс-президент дал Пекину возможность самоутвердиться на мировой арене.

В частности, в июне 2018 года, когда Вашингтон и Пекин оказались в состоянии торговой войны, Си Цзиньпин заявил, что Китай вступил в «лучшее время для развития с нового времени», в то время как сам мир столкнулся с «невиданными за последние сто лет изменениями».

«В то время как Восток находится на подъёме, Запад клонится к закату», — отметил по этому поводу китайский лидер.

Официально Пекин придерживается позиции, согласно которой Китай сосредоточен лишь на собственном развитии и не заинтересован в продвижении своей политической модели развития. Однако для партийных элит международное признание Китая всегда играло важную роль.

Более того, для многих людей итоги пандемии коронавируса в очередной раз подтвердили рост влияния Пекина. Тот факт, что Китай сумел быстро купировать вспышку этого вируса даже несмотря на ошибочные шаги на ранней стадии пандемии, преподносится как наглядное доказательство превосходства авторитарной политической системы этой страны, выглядящей предпочтительней по сравнению с западными демократиями, которые оказались совсем не на высоте. Кроме того, в то время как крупнейшие экономики мира страдали от рецессии, Китай вернулся к активному экономическому росту.

В своём обращении к высокопоставленным китайским чиновникам в январе Си Цзиньпин заявил, что все преимущества теперь на стороне Китая. «Время и текущая конъюнктура на нашей стороне, — сообщил он. — Именно отсюда проистекает наше спокойствие, решимость и уверенность».