 

Глава Космических сил США – РФ и Китай разработали оружие для уничтожения наших спутников, но конфликта мы не допустим

03.05.2021, 0:54, Новости дня
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Москва и Пекин за последние несколько лет успели обзавестись средствами, способными уничтожать американские спутники, заявил в интервью The Washington Post глава Космических сил США Джон Рэймонд. Вместе с тем, по словам Рэймонда, США нацелены на то, чтобы не допустить конфликта в космосе, и планируют в рамках своей стратегии сдерживания заставлять противников «расплачиваться» за свои действия.

Господин Рэймонд, хотел бы попросить вас остановиться на этом моменте поподробнее. Хотя это и может показаться большинству людей странным, когда они смотрят в небо, космос теперь стал потенциальным театром военных действий. И я хотел бы у вас поинтересоваться как у военачальника: каковы ваши взгляды на оборонительные и наступательные действия на таком ТВД? 

ДЖОН РЭЙМОНД, глава Космических сил США: Космос — это вне всяких сомнений такой же театр военных действий, как воздушное пространство, суша и море. За последние несколько лет на этом ТВД материализовалась новая проблема: Китай, который является нашей основной угрозой, а также РФ разработали оружие, которое способно либо повреждать, либо вовсе уничтожать наши спутники — и с земли, и в космосе, и через киберпространство.  

Наша позиция заключается в том, что хотя космос и является театром военных действий, наша цель — не вступать в конфликты, которые начинаются в космосе или достигают его границ. Наша цель — не допустить подобных конфликтов. А для этого, как я считаю, нужно выступать с позиции силы. Добиться этого мы сможем, вынудив конкретных соперников или противников изменить свои расчёты в плане сдерживания, а для этого необходимо либо лишать их преимуществ, либо заставлять их расплачиваться за свои действия. 

Повторюсь, наша цель — не допустить такого конфликта, вступать в такой конфликт, который начнётся в космосе или достигнет его границ, мы не хотим, и желаем сохранить космос безопасным для всех, гарантируя, что все наши мировые партнёры имеют возможность свободно пользоваться космосом, когда им это нужно. А для этого мы должны быть в состоянии защищать себя и других, а также при необходимости заставлять противников расплачиваться за свои действия, вынуждая их пересматривать свои расчёты. 

Мы с вами в прошлом уже немного говорили о том, как может работать политика сдерживания в космосе. Наши познания в плане сдерживания по большей части были почерпнуты в эпоху ядерного оружия, и тогда этот термин по сути означал поддержание способности нанести противнику такой же урон, какой он может попытаться нанести вам. Планируя космические операции, вы используете ту же модель сдерживания?  

ДЖОН РЭЙМОНД: Так точно. Меня часто спрашивают о «космическом сдерживании», но я даже не считаю его «космическим» — на мой взгляд, существует лишь обычное сдерживание, и космос лишь является частью более широкой стратегии сдерживания. Сдерживать противника можно в разных областях и разными способами, и мы, в том числе, можем подкреплять наши усилия в этом направлении из космоса.

Так что, повторюсь, вся суть — в расчётах в плане сдерживания: нужно не давать противнику получить преимущество и заставлять его расплачиваться за свои шаги. Мы считаем, что те средства, которые мы можем применять в космосе, могут укрепить нашу общую стратегию сдерживания, которая, на мой взгляд, сегодня уже переросла отдельный ядерный элемент. Наша позиция в том, что если мы сможем не допускать конфликта в космосе и не давать ему перейти в космическое пространство, то мы будем способны добиться того ж и на других театрах. 

Дата публикации 1 мая 2021 года.



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