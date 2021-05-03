Guardian – Пхеньян назвал курс Байдена на разоружение «недопустимым» и пригрозил последствиями

Северокорейский МИД крайне жёстко отреагировал на недавние заявления администрации президента США Джо Байдена, которая ранее выразила намерение добиваться полного ядерного разоружения КНДР посредством переговоров и сдерживания, пишет The Guardian. По информации издания, северокорейские дипломаты заявили, что руководство США ведёт себя «недопустимо», и пообещали ответные меры, из-за которых Америка окажется «в сложном положении».



Reuters

Северная Корея обвинила президента США Джо Байдена в том, что он проводит враждебную по отношению к Пхеньяну политику, и пригрозила дать Вашингтону такой ответ, из-за которого США окажутся «в очень тяжёлом положении», пишет The Guardian.

Как пишет британская газета, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в воскресенье опубликовало ряд заявлений северокорейского министерства иностранных дел, в которых попытки Америки наладить дипломатический контакт с КНДР квалифицировали как «фальшивую вывеску для прикрытия враждебных действий». Такие слова со стороны Пхеньяна прозвучали через сутки после того, как администрация Байдена объявила о том, что готова к переговорам с Пхеньяном о ядерном разоружении.

По данным The Guardian, директор департамента северокорейского МИДа по американским делам Квон Ён Гун, в частности, напомнил о том, что Байден в своём первом обращении к конгрессу в минувшую среду назвал ядерные программы Ирана и Северной Кореи угрозами для Америки и пообещал устранить эти угрозы при помощи «дипломатии и жёсткого режима сдерживания». Как подчеркнул Квон Ён Гун, выступление Байдена было «недопустимым» и стало «серьёзным промахом» со стороны Вашингтона.

«Его заявления ясно показывают, что он намеревается продолжать тот же враждебный курс в отношении КНДР, которым США идут вот уже больше полувека», — заявил чиновник. По его словам, поскольку теперь политика Байдена стала ясна, Пхеньян «будет вынужден принять соответствующие меры, и со временем США окажутся в очень тяжёлом положении».

В другом заявлении северокорейского МИДа официальный представитель министерства обвинил Вашингтон в оскорблении руководства КНДР замечаниями по поводу ситуации с соблюдением прав человека в стране, пишет The Guardian. Подобные обвинения со стороны Вашингтона представляют собой провокацию, подтверждающую, что США «готовятся к полномасштабному столкновению» с Северной Кореей, и Пхеньян будет принимать соответствующие меры, заявил чиновник, имя которого ЦТАК не приводит

Белый дом в пятницу заявил, что целью США остаётся «полное ядерное разоружение Корейского полуострова», напоминает обозреватель The Guardian. Как сказала журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки, Вашингтон избрал «вымеренный и практичный подход», в рамках которого рассчитывает активно использовать дипломатию. Какие конкретно дипломатические инициативы имеются у американской стороны, Псаки не уточнила, предположив, в прочем, что Байден уже усвоил опыт своих предшественников, которые не одно десятилетие пытаются решить проблему диктатуры в КНДР, а в последние годы — и вопрос её растущего ядерного арсенала.