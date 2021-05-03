“Власть становится тиранией”. Патриарх РПЦ Кирилл предостерег от использования церкви в политической борьбе

“Если церковь отождествит себя с той или иной политической силой, становится фактором политической борьбы, то разве может быть она авторитетом и домом и духовной матерью для всех? Да никогда”, – сказал он.

Патриарх также принялся рассуждать о тирании.

“Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией”, – заявил Кирилл.

Контекст:Главу РПЦ считают близким к российским властям.

В феврале 2020 года Кирилл предлагал вписать Бога в конституцию РФ. Он говорил, что в Бога верит большинство россиян.

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