Кулеба рассказал, на каких условиях Украина будет вакцинировать от COVID-19 иностранных дипломатов

“Мы установили два очень простые правила. Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов. Это нормальная международная практика”, – отметил министр.

Контекст:27 апреля “Радіо Свобода” сообщило, что в Киеве в одной из больниц прошла вакцинация граждан Китая от COVID-19, что может быть частью китайской правительственной программы.

29 апреля главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина выделила 1 тыс. вакцин CoronaVac для вакцинации китайских граждан – в основном дипломатов и работников дипломатических миссий. Они делают вакцинацию за свой счет, никакого давления на министерство здравоохранения со стороны Китая не было, утверждал чиновник.

1 мая стало известно, что еще около тысячи граждан Китая вакцинировались от коронавируса в Одессе.

—